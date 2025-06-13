Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Delice-Çorum etabının temel atma törenini 14 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Söz konusu hat, kuzey-güney yönlü hızlı demiryolu koridorunun önemli bir halkası olacak. Yaklaşık 8 milyon kişi daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının resmi temel atma törenini cumartesi günü gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, projenin sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte stratejik bir hat olduğunu vurgulayarak, doğudan batıya, kuzeyden güneye bağlayan demiryolu omurgasını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun güzergahında inşa edilecek demiryolu projesi kapsamında hayata geçirecekleri 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının Karadeniz’in, İç Anadolu’ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin, Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu Projesi ile entegre olacağını da kaydetti.

Bakan Uraloğlu, hattın Samsun-Çorum-Delice-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-Yenice üzerinden Mersin Limanı’na kadar uzanacak olan kuzey-güney hızlı demiryolu koridorunun önemli bir halkasını teşkil ettiğini belirterek, “Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturuyoruz. Bu ağ kapsamında Artvin’den itibaren, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demiryolu ağımıza dahil olacak. Hattın devamında Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Mersin de bu ağa dahil olacak ve böylece yaklaşık 8 milyon kişi daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak" diye konuştu.

KIRIKKALE-ÇORUM ARASINA 26 KÖPRÜ VE VİYADÜK İNŞA EDİLECEK

Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlanan Delice-Çorum arasındaki 120 kilometrelik bölümde 8 delme tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üstgeçit ve 84 altgeçit yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, ayrıca Alacahöyük’te bir sayding inşa edileceğini belirtti.

Hat kapsamında Delice Yolcu ve Yük İstasyonu, Sungurlu OSB-Yük İstasyonu, Sungurlu Yolcu İstasyonu, Çorum Yük İstasyonu ve Çorum Yolcu İstasyonu olmak üzere 5 istasyon inşa edileceğini de kaydeden Bakan Uraloğlu, Delice-Çorum ve devamında yapılması planlanan 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Ankara-Samsun arasındaki hat üzerinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığı yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.