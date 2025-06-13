Antalya Muratpaşa Belediyesi, geçirdiği elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i dualarla andıANTALYA (İGFA) - 6 Haziran’da evinde meydana gelen elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin merhum başkanı Ferdi Zeyrek’in ruhu için Muratpaşa Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı.

Helvalar, belediyenin aşevi tarafından hazırlandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, genç yaşta yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek’in halkla iç içe, samimi ve çalışkan bir belediye başkanı olduğunu anımsatarak, “Ferdi Zeyrek’i saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Anısını Muratpaşa’mızda yaşatacağız” dedi.

Merhum Zeyrek’in adının Muratpaşa’da bir parka verilmesi önerisinin de Temmuz ayı Belediye Meclisi gündemine taşınacağı öğrenildi.