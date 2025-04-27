Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısına dayanarak, Marmara’da 28 Nisan 2025 Pazartesi öğleden itibaren fırtına beklendiğini duyuruldu. Bölgedeki valilikelr fırtınanın Salı gecesi etkisini kaybetmesinin ön görüldüğünü belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi’nde 28 Nisan 2025 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini açıkladı.

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 29 Nisan 2025 Salı günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu arada bölgedeki diğer valilikler de vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırarak, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmasını istedi.