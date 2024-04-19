Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Depremin oluşturduğu ortam nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz ama hiçbir zaman yeis ve panik içerisinde değiliz. Allah’ın izniyle bu sıkıntılı süreçlerin üstesinde geleceğiz” dedi.MALATYA (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er’e MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve il yönetimi, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sami Er, Malatya’yı ayağa kaldırmak için Cumhur İttifakıyla el ele vererek yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti.

Başkan Er’e görevinde başarılar dileyen Fendoğlu, “6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak iki seçim atlattık. Seçimler demokrasimizin vazgeçilmez unsurudur ama bizim asıl gündemimiz depremdir. Malatyalı hemşehrilerimiz kalıcı konutlarına ve iş yerlerine kavuşana kadar el birliğiyle Sami Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Sami Başkanımızın da bu işi başaracağından şüphemiz yok, Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Malatya’nın yeniden eski günlerine kavuşması için Merkezi İdare ile istişare içerisinde olacaklarından bahseden Başka Er, “Cumhur ittifakımızın değerli Malatya teşkilatı bugün bizleri ziyarete geldiler, şeref verdiler. Bir seçim dönemi geçirdik ve bu süre boyunca her zaman yanımızda oldular. Bu da Cumhur İttifakımızın hem genelde hem de yerelde bize güç kattığının bir göstergesidir. Seçimlerde Malatya’mızda da iyi bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bize oluşan bu teveccühün gereğini yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın bundan hiçbir şüphesi olmasın. Depremin oluşturduğu ortam nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz ama hiçbir zaman yeis ve panik içerisinde değiliz. Bunu da Malatya kamuoyunun bilmesini isterim. Allah’ın izniyle bu sıkıntılı süreçlerin üstesinde geleceğiz.

İlk Meclis toplantımızdan sonra hemen Ankara’ya gittik. Seçimde taahhüt ettiğimiz bazı konularla ilgili Ankara’da girişimlerde bulunduk. Şunu belirtmek istiyorum; bir ayağımız Malatya’da diğer ayağımız Ankara’da olacak. Hem Cumhur İttifakımızla hem de Malatya kamuoyumuz ile birlikte bu sıkıntıları aşacağız” dedi.