Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.ANKARA (İGFA) - Son olarak, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda diğer siyasi parti temsilcilerinin de salonda bayramlaşmada bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin konuşmuştu.

31 Mart yerel seçimlerin ardından yapılacak ilk yüz yüze görüşme, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

TRT Haber'in aktardığı habere göre 'yeni anayasa' çalışmalarının gündeme gelmesinin beklendiği görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile önümüzdeki günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.