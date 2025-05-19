Mobilya sektörünün kalbi MODOKO, sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği "MODOKO Akademi" projesini görkemli bir törenle açtı.İSTANBUL (İGFA)- Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu vizyoner eğitim merkezi, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve MODOKO Başkanı Koray Çalışkan’ın katılımıyla 17 Mayıs Cumartesi günü hizmete girdi.

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, açılış konuşmasında 4 bin metrekarelik yeni bir akademi alanı ile mobilya tarihi müzesi kurma hedeflerinden de söz etti. Çalışkan, Türkiye'nin en fazla cari fazlası veren sektörlerinden biri olan mobilya alanında yaklaşık 300 bin kişinin istihdam edildiğini ve nitelikli personel ihtiyacının her geçen gün arttığını vurguladı.

MODOKO, 2023 yılında başlattığı eğitim seferberliği kapsamında Ümraniye’deki meslek liseleriyle iş birliği yaparak mobilya bölümlerinin doluluk oranını yüzde 20'den yüzde 100’e çıkarmayı başardı. Bu başarının ardından, üniversite düzeyindeki genç yeteneklerin sektöre entegre edilmesi için MODOKO Akademi hayata geçirildi. Akademi, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerin sahada deneyim kazanmalarını sağlayacak.

MODOKO Akademi'nin Bilim Kurulu Başkanlığını Mimar Sinan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Arayıcı üstlenirken, proje kapsamında Marmara, Doğuş, Medipol, Fenerbahçe ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversiteleri başta olmak üzere 16 üniversiteyle protokol imzalandı. Öğrenciler, bu merkezde hem teorik eğitim alacak hem de atölye uygulamalarıyla becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise konuşmasında sektöre duyduğu kişisel yakınlığı da dile getirdi: “Doğramacı dedemin ve demir doğramacı babamın yanında çıraklık yaparak büyüdüm. Bu nedenle MODOKO Akademi gibi projeleri çok kıymetli buluyorum. Eğitimle sanayi iş birliği, ülkemizin kalkınmasında kilit rol oynuyor.” dedi.

Bolat, Türkiye’nin üniversite ve mesleki eğitim kapasitesini hızla artırdığını, meslek liseleri ve kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik projelere büyük önem verildiğini belirterek, Türkiye’nin mobilya üretim ve ihracatında dünya çapında ilk 10 ülke arasında yer aldığını hatırlattı.

Açılışın ardından, Bakan Bolat öğrencilerle birlikte atölyeleri gezerek mobilya üretim süreçlerini inceledi. Haftanın her günü eğitimlerin süreceği MODOKO Akademi’nin, sektöre marka değeri kazandırması ve istihdam sorununa çözüm sunması bekleniyor.