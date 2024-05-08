Malatyalıların gece saatlerinde de ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlayabilmesi amacıyla MOTAŞ, gece seferleri düzenlemeye başladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatyalıların gece ulaşımında sıkıntı çekmemesi için 23.30-04.00 saatleri arasında Trambüs seferlerine devam edecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ gece 23.30 ile 04.00 saatleri arasında özellikle MAŞTİ-Üniversite hattında seferlerini artırarak gece saatlerde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Devlet Hastanesi), Battalgazi Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne vatandaşların ulaşımları sağlanmış olacak.

GECE HATLARI İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM

MOTAŞ, gece hatları 23.30-04.00 saatleri arasında toplam 4 sefer olarak gerçekleştirilecek. Gece hatlarıyla Malatyalılara kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor. Gece düzenlenecek sefer saatleri ve durakları ise şu şekilde:

1. SEFER

MAŞTİ 23.30, Dede Korkut 23.40, Şire Pazarı 23.48, Malatya Anadolu Lisesi 00.00, T.ÖT.M 00.05, Besyo 00.15, Mişmiş Park 00.25, Şire Pazarı 00.40, MAŞTİ 00.55

2.SEFER

MAŞTİ 01.00, Dede Korkut 01.10, Şire Pazarı 01.18, Malatya Anadolu Lisesi 01.30, T.Ö.T.M 01.35, Besyo 01.45, Mişmiş Park 01.55, Şire Pazarı 02.10, MAŞTİ 02.25

3.SEFER

MAŞTİ 02.30, Dede Korkut 02.40, Şire Pazarı 02.48, Malatya Anadolu Lisesi 03.00, T.Ö.T.M 03.05, Besyo 03.15, Mişmiş Park 03.25, Şire Pazarı 03.40, MAŞTİ 03.55

4.SEFER

MAŞTİ 04.00, Dede Korkut 04.10, Şire Pazarı 04.18, Malatya Anadolu Lisesi 04.30, T.ÖT.M 04.35, Besyo 04.45, Mişmiş Park 04.55, Şire Pazarı 05.10, MAŞTİ 05.25