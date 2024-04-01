Altın mücevher sektöründe dünyanın en büyük 3’üncü üreticisi konumundaki Türkiye’nin, ilk ve tek uluslararası mücevher ihtisas buluşması olan Istanbul Jewelry Show (IJS), Elmas Kule sponsorluğunda 55’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (ıİGFA) - Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan Istanbul Jewelry Show (IJS), 1.500’den fazla firma ve markanın yeniliklerinin yanı sıra, Mücevher İhracatçıları Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen Designer Club projesi kapsamında, takı tasarımcıları ve mücevher ustalarının özel koleksiyonlarını da ziyaretçileriyle buluşturacak. Designer Club’ta, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen maharetli ustaların yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden tasarımcılar da yer alacak. En yeni tasarımlarını ve birbirinden özel koleksiyonlarını Designer Club’ta sergileyecek olan katılımcılar, hem ürünlerini hem de ustalıklarını dünyaya tanıtma şansı bulacak.

Informa Markets tarafından yılda iki defa düzenlenen Istanbul Jewelry Show’un 2024 yılındaki ilk buluşması, Elmas Kule sponsorluğunda 17 – 20 Nisan tarihlerinde yapılacak. 140’dan fazla ülkeden 33.500’i aşkın ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarda; altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma gibi ürün grupları bir arada sergilenecek.

Elmas Kule sponsorluğunda gerçekleşecek Istanbul Jewelry Show’un 17-20 Nisan 2024 tarihlerindeki 55’inci edisyonu hakkında detaylı bilgi almak isteyen profesyoneller, www.istanbuljewelryshow.com adresini ziyaret edebilirler.