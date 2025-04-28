Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla tarımsal sulama altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üretim dönemi öncesinde birçok ilçede sulama kanallarında temizlik, bakım, onarım ve altyapı yenileme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.MUĞLA (İGFA) -İlk olarak Menteşe ilçesi Esençay Mahallesi’nde başlayan çalışmalar, Kavaklıdere, Yatağan, Milas ve Menteşe’nin farklı bölgelerinde devam etti. Yapılan kapsamlı çalışma ile beton arıkların tadilatı, sulama kanallarının temizliği, boru döşeme işlemleri ve yeni kanal yapımları hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi için önemli çalışmalar yürütüyor. Özellikle 31 Mart 2024 tarihinden itibaren toplam 247 bin metre kanal temizliği ve 16 bin metre kanal bakım-onarım çalışması gerçekleştirildi. Yapılan bu çalışmalarla tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

TARIMSAL ÜRETİME CAN SUYU

Esençay Mahalle Muhtarı Edip Demirel, çalışmaların bölgedeki üreticiler için büyük önem taşıdığını belirterek, “ bugün 8 bin dönüme yakın alanda yapılan bu bakım çalışmaları, üreticilerimizin tarım sezonuna hazırlıklı girmesini sağladı. Özellikle ekim öncesi yapılan bu destek bizleri mutlu etti,” dedi.

Bölge sakinlerinden üretici Ali Bulut ise sulama altyapısının tarım için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekerek, “Sulamada sıkıntı olursa köylü üretemez. Köylü üretmezse ülke zarar görür. Bu çalışmalar bizim için çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.

KANALLAR SULAMA SEZONUNA HAZIR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi’nde görevli İnşaat Teknikeri Aylin Durali, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Esençay’da üretim sezonu öncesinde toplam 8 bin dönüm tarım arazisini kapsayan alanda kanal temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yaptık. Sulama altyapımızı sezona hazır hale getirdik.” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürütülen sulama altyapı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, kırsal kalkınmanın ve üreticiyi desteklemenin belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirtti:

“Muğla’mızın bereketli topraklarında üretimin kesintisiz devam etmesi için altyapıdan eğitime, kooperatif desteklerinden sulama yatırımlarına kadar her alanda üreticimizin yanındayız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Esençay’dan Kavaklıdere’ye kadar yürüttüğümüz sulama kanalı temizlik ve bakım çalışmalarıyla tarım arazilerini yeni sezona hazırladık. 31 Mart 2024 tarihinden bu yana toplam 247 bin metre kanal temizliği ve 16 bin metre kanal bakım-onarım çalışması gerçekleştirerek tarım üreticilerimizin hizmetine sunduk.Çünkü biliyoruz ki köylü üretmezse kent de ülke de üretemez. Üreticimizin alın teri, toprağımızın bereketi bizim en büyük değerimizdir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tarıma nefes olmaya, kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz.”

