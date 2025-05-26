Manisa’nın en fazla nüfusa sahip mahallesi olan ve yıllardır altyapı sorunlarıyla yaşayan Muradiye Mahallesi’nde vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği ve ihalesi gerçekleşen 2 milyar TL’lik dev altyapı yatırımının heyecanını yaşıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşeir Belediyesi tarafından Yunusemre İlçesi’ne bağlı Muradiye Mahallesi’nde, Dünya Bankası kredisiyle hayata geçirilecek dev yatırım kapsamında, ilk olarak 65 kilometre içme suyu, 65 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre de yağmur suyu hattı için ihale gerçekleşti. Kısa süre içinde ilk kazmanın vurulması planlanan ve altyapıda köklü bir değişim sağlayacak proje, Muradiye’nin çehresini değiştirecek. 13 firmanın teklif verdiği ihale, şeffaflık açısından canlı olarak yayınlandı. Önümüzdeki aylarda proje içerisinde yer alan atık su arıtma tesisi, içme suyu deposu için de ayrı ayrı ihaleye çıkılacak. Muradiyeliler, alt katlara bile su çıkmaması gibi birçok problem yaşadıklarını belirterek, çalışmaların bir an önce başlamasını beklediklerini ifade etti.

“ARTIK UMUDUMUZ VAR”

Yaşadıkları sorunları hak etmediklerini söyleyen Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, “Doğma büyüme Muradiyeliyim, dört dönemdir de muhtarım. Ben hatırlamıyorum, büyüklerimden duyduğumuz en son 70’li yıllarda yapılmış altyapı. Burada yaşanan sorunlar, anlatılamaz, yaşanır. Çok sıkıntı yaşıyoruz tabi. Sular ikinci, üçüncü kata çıkmıyor. Kanalizasyonlar dolmuş. Özellikle zemin katlara geri tepiyor. Çok kötü bir durum. Ben gidip görüyorum, şahit oluyorum. Muhtarlık binasında da kanalizasyon patladı. Her taraf pislik doldu. Evlerde klozetten, lavabodan çok pis kokular geliyor. Rahatsız edici kokular geliyor.

Muradiye halkının hak ettiği bir durum değil bu. Yıllardır hep yapılacağını söylediler. Söz verildi, yapılmadı. En son Ferdi Başkan’ımız geldi. Muradiye’de müjdeyi verdi. Kazmayı vuracaklarını söylediler. Artık umudumuz var. İnşallah en kısa zamanda bu sorundan kurtuluruz. Son umudumuz, son çare Ferdi Başkan. İnşallah Muradiye hak ettiği gibi bir yaşama kavuşur” dedi.

“BÜYÜK BİR HEYECANLA BEKLİYORUZ”

Altyapı çalışmalarını büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklediklerini belirten Yüksel Şanıer, “Ailecek 1924’ten beri Muradiye’deyiz. Dedem, Selanik’ten gelme. Babam ve annem burada doğma büyüme. Biz de burada doğma büyümeyiz. Öz Muradiyeliyiz yani. Altyapı CHP zamanında 50 yıl önce 5 bin nüfusa göre yapıldı. Şu anda 50 bin nüfus var. Aynı su tesisatı, aynı kanalizasyon ve aynı altyapıyla 5 bin kişiye cevap vermesi gerekirken 50 bin kişiye cevap vermeye çalışılıyor. Başkan Ferdi Zeyrek, altyapı çalışmalarına başlanacağını söyledi. Büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz. İhtiyaç var. Bırakın beşinci kata, birinci ve ikinci kata dahi su zor çıkıyor. Su şebekesi çürümüş, sağlık sorunlarına neden olduğunu düşünüyoruz. Suyla kanalizasyon artıklarının birleştiğine şahit olduk. Bu yatırım için Başkanımız Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyoruz. Geçmiş dönemdekiler bırak Muradiye’ye yatırım yapmayı, 10 sene durmalarına rağmen ne Büyükşehir Belediyesi’nin ne de ilçe beledi başkanının mahallemize uğradıkları yoktu” dedi.

“MURADİYE BUNU ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİL”

Sadece 1970’lerde bir alt yapı çalışması yapıldığını söyleyen Recai Dolgunsöz, “50 yıldır Muradiye’deyim. 1975-76’larda galiba salça fabrikasının açıldığı zamanlarda rahmetli Hami Altınok’tu Muradiye Belediye Başkanı. O zaman buralara el yapımı bir şey yaptılar. Onunla yürüyoruz. Bir o yaptı altyapıyı. Başka da yok. Ben şurada 500 metre ilerideki 5 katlı binada oturuyorum. Zeminde nalbur dükkanı var. 1 ay önce dükkanın içinde kanalizasyon patladı. Pislik dükkanın içine çıktı. Muradiye bunu çekmek zorunda değil. Ferdi Zeyrek altyapıyı yapsın biz onu destekleriz. Ama inşallah engellenmez başarır. Ferdi Başkan arkandayız, sonuna kadar devam, ileri, geri adım atma” ifadelerini kullandı.

“FERDİ ZEYREK’E GÜVENİYORUM”

Sorunun çözümünde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e güvendiklerini belirten Hikmet Baki, “76 yıldır Muradiye’deyim. Hayatım burada geçti. Burada alt yapı 1970’li yıllarda yapıldı bir daha da yapılmadı. O zamanlar Muradiye’nin nüfusu ya 6 bin ya da 7 bin kişi. Şimdi oldu 55 bin kişi. Altyapı yetmiyor. Altyapı olursa vatandaş için güzel bir şey. Kolay değil bunu yapmak. Kendi evimde kanalizasyona giden boru tıkandı. Geldiler yaptılar, gene tıkandı. 3 sefer geldiler. Çözülmüyor. Almıyor artık. Bu altyapıyı yaparken malzemeleri beygir arabasıyla çektik, Hami Bey zamanında. Kürekle yaptık. O kadar eski. Ancak Ferdi Başkanımıza güveniyorum” diye konuştu.

“BİR ÇAMAŞIRINI, BULAŞIĞINI YIKAYAMIYOR İNSANLAR”

İnsanların Muradiye’den taşınmaya başladığını belirten Neşet Kibar, “Doğma büyüme Muradiyeliyim. Burada altyapı soruları hala sürüyor. Çok sıkıntı yaşanıyor. Halk bir çare bekliyor. Su katlara çıkmıyor. Bir çamaşırını, bulaşığını yıkayamıyor insanlar. Gece yarısını bekliyor. Kanalizasyonda tıkanmalar, geri çevirmeler, patlaklar. Çamur gibi akıyor sularımız. Daha düne kadar burada ev bulamazdınız. Ne kiralık, ne satılık. Şimdi her yerde kiralık ve satılık ilanı var. Boşaltıyor millet. Bu su probleminden, kanalizasyon probleminden dolayı. Halk bir an önce altyapı işleminin başlamasını istiyor” diyerek yaşananları anlattı.

“TAM MAKİNE ÇALIŞTIRACAKSIN SU YOK”

Suların ne zaman gideceğinin belli olmadığını söyleyen Hüsniye Polat da “7 yıldır Muradiye’deyim. Manisa merkezle burası arasında uçurum var. Elektrik kesintisi, su kesintisi ve yollar çok sıkıntılı. Suların ne zaman gideceği belli değil. Tam makine çalıştırıyorsun, su yok. Su minik minik akıyor veya akmıyor. Çocuk okula gidecek duşa giriyor, su yok. Sular çamurlu gibi, ilaçlı gibi geliyor. İş yerime gelen müşterilerde genellikle altyapıdan şikayet ediyor” ifadelerini kullandı.