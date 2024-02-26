MÜSİAD Bursa Şubesi’nin Dijital Dönüşüm Sektörü Bilgilendirme Toplantısı’nda İşletmelerde dijital dönüşüm ve yapay zeka hedefleri ele alındı.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, üyelerini teknoloji ve ekonomideki yeni gelişmelere entegre etmek amacıyla düzenlendiği Dijital Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı’nda, iş süreçlerinde dijital dönüşüm ve yapay zeka konuları ele alındı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Özkan ile Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Şahin’in konuşmacı olduğu etkinliğe, MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay ve MÜSİAD Bursa Şubesi üyeleri katıldı.

BAŞKAN ŞENOCAK; “YAPAY ZEKA, DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN EN ÖNEMLİ ARAÇLARINDAN BİRİ”

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, çağın gereklilikleri ve işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenledikleri sektör bilgilendirme toplantılarının önemine dikkat çekti. Şenocak, iş dünyasının yapay zeka, dijital dönüşüm, karbon nötr ve yeşil dönüşüm gibi konuları yakından takip etmek zorunda olduğunu vurguladı. MÜSİAD Bursa Şubesi olarak, yeni ekonomi dinamikleri doğrultusunda üyelerinin dönüşüm sürecinde gereken adımları atmaları için destek sağladıklarını belirten Şenocak, “Sektör Kurullarımız ile birlikte organize ettiğimiz etkinliklerden, fuar organizasyonlarına, hedef pazar buluşmalarından mesleki eğitim seferberliğine, üyelerimiz için yaptığımız bilgilendirme toplantılarına kadar birçok alanda farklı projeler yürüterek üyelerimizin gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yapay zeka ise dijital dönüşümün en önemli unsurlarından biridir. İşletmeler yapay zeka teknolojilerini kullanarak müşteri hizmetlerini iyileştirebilir, pazarlama stratejilerini optimize edebilir, operasyonel süreçleri otomatikleştirebilir ve verimliliği artırabilir. Bu doğrultuda üyelerimizin dijital dönüşüm ve yapay zeka konularında potansiyellerini değerlendirmeleri ve doğru stratejiler geliştirmeleri, rekabet güçlerini ve gelecekteki başarılarını sürdürmeleri adına kritik bir öneme sahiptir.” dedi.

Dijitalleşme ve yapay zekanın, iş modellerine girdikten sonra sektörlerin tamamını etkilediğini belirten MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay ise, “Yapay zeka ile birlikte, iş dünyasında yeni bir çağa adım atıyoruz. Bu nedenle, dijital dönüşüm ve yapay zeka sadece toplumları değil, aynı zamanda işletmeleri de doğrudan ilgilendiren çok önemli bir konudur. MÜSİAD Bursa olarak, iş dünyasında yaşanan dijital dönüşüm süreçlerini görüyoruz, üyelerimizin bu süreçlerden en iyi şekilde faydalanmaları için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

MÜSİAD üyelerine hitap eden BTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Özkan, teknolojinin gelişmesiyle birlikte 3.0 otomasyon sistemlerinin yerini 4.0 teknoloji ve ardından yapay zeka teknolojisinin aldığını, bu değişiminde, iş dünyasında yapay zekanın daha önemli hale gelmesine neden olduğunu dile getirdi. Özkan, üretimde yapay zekanın verimliliği artırarak hata oranlarını azalttığını, bakım süreçlerini optimize edebildiğini ve üretim süreçlerinin daha öngörülebilir hale getirdiğini vurguladı.

Doç. Dr. Hasan Şahin ise, dijital dönüşümün işletmeler için geçmişi değil geleceği şekillendirdiğini vurguladı. İşletmeler için dijital dönüşümün kritik önemine değinen Şahin, dijitalleşmenin işletmelere birçok faydası olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmalar ve sunumların sonrasında MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, konferansa konuşmacı olarak katılan BTÜ Öğretim üyeleri Prof. Dr. Haydar Özkan ve Doç. Dr. Hasan Şahin’e günün anısına teşekkür hediyesi takdim etti.