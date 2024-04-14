Müze Keşan Ramazan Bayramı’nda da ziyaretçi akınına uğradıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Müze Keşan’da 8-9-10 Nisan tarihlerinde tatil olmasının ardından, 11-12-13 ve 14 Nisan tarihlerinde müzede yoğun katılım oldu.

Bayramın 2.günü açık olan müzede vatandaşlar, Keşan’ın gelenek ve görsellerini yaşayarak o geçmiş zamanı da yad ettiler.

Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan ve Çanakkale Savaşı döneminde önemli bir rol oynamış olan Keşan Kent Müzesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Müzede bulunan tarihi eserler ve bilgiler, özellikle Keşan halkı için büyük bir öneme sahip olsa da, şehir dışından gelen ziyaretçiler için de ilgi çekici olduğunu açıkladı.

Müze, bölgedeki ve ulusal düzeydeki tarihî mirası tanıtmak adına önemli bir rol üstleniyor.