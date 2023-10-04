Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “El Emeği Göz Nuru Sergisi” Nissara AVM içerisinde açıldı. KAÇEM’de eğitim alan kadınların el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği sergi 8 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) bünyesinde açılan çeşitli kurslara katılan kadınlar tarafından yapılan ürünlerin sergilendiği serginin açılışını Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptı. Açılışa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve kadınlarla birlikte sergiyi gezen Savran, kurs eğitmenleri ve kursiyer kadınları tebrik etti.

Savran, “ Belediye tabi ki şehrin fiziki ihtiyaçları ile ilgilenecek, altyapı, temizlik, yeşil alan çalışmaları yapacak ama aynı zamanda bu şehirde yaşayan insanların kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklerine de öncülük edecek. Biz bu şehirde yaşayan insanların hayatlarının her aşamasında bulunmak, destekçisi olmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda da Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde önemli çalışmalara imza atıyoruz. Burada kadınlar için açtığımız kurslardan son iki yılda bin 200’ün üzerinde kişi faydalandı. Seramik, Cam İşleme, Giyim, Mefruşat, Halı Dokuma gibi çeşitli branşlarda açtığımız ücretsiz kurslar sayesinde Nevşehirli kadınlara meslek edindirip iş hayatına atılmalarına destek veriyoruz. “ dedi.