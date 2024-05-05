Nevşehir’de yeni kurulan Tozlu Sahne tiyatro ekibinin ilk oyunu olan ‘9 Canlı’ adlı polisiye komedi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Genç oyuncuları ilk oyunlarında Belediye Başkanı Rasim Arı da yalnız bırakmadı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİRİGFA)

Nevşehir’de bir süre önce kurulan ve tiyatroya ilgi duyan çok sayıda genci bir araya getiren Tozlu Sahne adlı tiyatro grubunun ilk oyunu olan ‘9 Canlı’ sanatseverlerle buluştu. Tayfun Türkili’nin yazdığı ve yönetmenliğini Neva Yanağlıbaş’ın üstlendiği iki perdelik polisiye komedi türündeki oyun Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

Oyununun izleyicileri arasında yer alan Belediye Başkanı Rasim Arı, oyun sonrasında oyuncuları tebrik etti.

Nevşehir’de daha önce ilk kez kendi döneminde başlatılan ve çok sayıda ünlü sanatçının konuk olduğu ‘Tiyatro Günleri’ etkinliğinin yanı sıra tiyatroya ilgi duyan gençler için açılan Tiyatro Atölyeleri’nin şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Arı, bu konuda yeni dönemde de güzel projelere imza atacaklarını söyledi.

Tiyatro grubun yöneticileri ise desteklerinden dolayı Başkan Arı’ya teşekkür ederek kendisine plaket takdiminde bulundu.