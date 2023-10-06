Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir’den çıkıp Türk dünyasının ortak dergilerinden biri olan Güfte Edebiyat iş birliği ile bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Kapadokya Öykü Günleri, 21 Ekim'de ülkemizin değerli öykücü ve akademisyenleri ile edebiyatseverleri ve öykü tutkunlarını bir araya getirecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Kapadokya Öykü Günleri, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın açılış konuşması ile başlayacak.

Panelin ilk oturumu Selçuk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Güfte Edebiyat Tataristan Temsilcisi Alsu Shamsutova’nın oturum başkanlığı ile gerçekleşecek. Son yıllarda art arda yayımladığı kuram kitapları ile genç yazar adaylarına yol gösteren eleştirmen ve öykü yazarı Necip Tosun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yivli ve Güfte Edebiyat Öykü Editörü Zafer Çarboğa’nın konuşmalarını yapacağı oturum saat 10.30’da başlayıp 11.30’da sona erecek.

12.00’de başlayacak olan ikinci oturum ise edebiyatımızda son yıllarda yeni bir tür olarak varlığını kabul ettiren “küçürek öykü” ye ayrıldı. Yazar Sadık Yalsızuçanlar’ın başkanlık edeceği Küçürek Öykü Oturumu’nda küçürek öykü yazarı Arzu Özdemir ile küçürek öykü yazarı ve Güfte Edebiyat Yazı İşleri Sorumlusu Veli Ay konuşmalarını yapacak.

Saat 15.00’te başlayacak olan III. Oturuma Kapadokya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Duygu Oylubaş Kaftar başkanlık edecek ve sırasıyla çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı, öykücü Mehmet Fırat Pürselim, şair ve yazar Şifanur Özçelik Şirin ile ödüllü yazar Esra Kahya konuşacaklar.

Bütün edebiyatseverler ve öykü tutkunları Kapadokya Öykü Günleri’ne davetlidir.