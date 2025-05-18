Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde, 18 Mayıs Müzeler Günü’nde “Nikomedia’nın Sessiz Tanıkları” Çukurbağ Rölyefleri Sergisi açıldı. Cumhuriyet’in 102. yılı projesi kapsamında düzenlenen sergi, Temmuz sonuna kadar ziyaret edilebilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Arkeoloji Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Günü’nde “Nikomedia’nın Sessiz Tanıkları” Çukurbağ Rölyefleri Sergisi’ni açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “100 2 Süreli Sergi” projesi kapsamında düzenlenen serginin açılışına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Müzeler Daire Başkanı Serkan Gedük ve tarihseverler katıldı.

Başkan Hürriyet, “Bu sergi, Nikomedia’nın görkemli geçmişini yansıtan bir pencere. Çukurbağ Kazı Projesi’ne 2021’den beri destek veriyoruz. Nikomedia, İstanbul’dan önce 46 yıl imparatorluğa başkentlik yaptı. Bu mirası korumak için iş birliği içindeyiz. Yeni bir müze hayaliyle, sergimizin kültürel iz bırakmasını diliyorum” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, 1999 depremi sonrası ortaya çıkan arkeolojik kalıntıların koruma altına alındığını, serginin bu mirası tanıttığını belirtti. Müzeler Daire Başkanı Serkan Gedük ise, 2022 yılında belediyenin desteğiyle kazıların yeniden başladığını belirterek, kültürel mirası korumak için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Serginin Temmuz ayı sonuna kadar açık olacağı öğrenildi.