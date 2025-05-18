Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.

Başkanımız Ali Y. Koç, Olağanüstü Genel Kurul gündemine dair açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/Cv8HcgqRML — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 18, 2025

"Camiamızın geninde olmayan bu yöntem, ileriye dönük olarak tarifi zor tahribat yaratacak ve geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır" diyen Koç, açıklamasında, "Tabii ki bu kararı verenler kongre üyeleri olacaktır. Camiamız her zaman ortak akıl ve sağduyu ile hareket etmiştir. Hukukçularımızın aktardığı bilgiye gerekli imzaların toplanması halinde, kongre tarihi için en erken 7-8 hafta olarak ön görülmektedir" ifadelerini kullandı.