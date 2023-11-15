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LÖSEV, ünlü sanatçı Nilüfer’in sahne performansı ile 25. yıl dönümünü kutlayacak. Bu akşam iş, sanat, sağlık ve basın dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağı gecede LÖSEV sevgi, iyilik ve umut ile mücadele yüklü 25 yıllık yolcuğunu katılımcılara sunacak.ANKARA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Antalya'da 25. yılını muhteşem bir gala gecesi ile taçlandıracak. 8 Kasım’da 25. doğum gününü kutlayan LÖSEV bu akşam gala gecesi ile farkındalık çalışmalarını kitlelere duyuracak. Bu özel gala gecesi Antalya Cosmos Theatre’da düzenlenecek.

Kokteyl ve müzik dinletisi ile başlayacak olan gecede, LÖSEV’in çeyrek asırlık yolculuğundaki kilometre taşları ve mücadelesi konuklar ile paylaşılacak.

Tedavisi tamamlanan çocukların dans gösterisi sonrasında ise ünlü sanatçı Nilüfer sahne alacak. Bu özel gala gecesinde Nilüfer’e, LÖSEV’in hastalık süresince fiziksel ve psikolojik olarak zorluklar yaşayan çocukların, yaşam motivasyonlarının artması ve özgüvenlerinin tazelenmesi amacıyla oluşturduğu Lösemili Çocuklardan oluşan koro eşlik edecek. Bir LÖSEV kuruluşu olan LSV Eğitim Kurumları öğrencilerinin dans gösteresi sunacağı gecede ayrıca LÖSEV’in çalışmalarına güç veren, Lösemi ve çocukluk çağı kanserlerine ilişkin toplumsal farkındalığın oluşmasına destek olan kişilere LÖSEV, “Çeyrek Asır Ödülü” takdimi de yapılacak.