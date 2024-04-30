Nilüfer Belediyesi, 1 Mayıs’ta başlayacak emlak vergisi ödeme döneminde vatandaşların vergilerini kolayca ödeyebilmeleri için çeşitli alternatifler sunuyor. Vatandaşlar vergilerini, belediyedeki veznelerin yanı sıra, mobil vezne, internet üzerinden, PTT ve belirli bankalar aracılığıyla ödeyebilecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi vatandaşların vergilerini kolayca ödeyebilmeleri için birçok uygulamayı hizmete sunuyor. 1-31 Mayıs arası devam edecek birinci taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları’ndaki veznelerden ödemelerini yapabilecek. Gölyazı, Hasanağa, Akçalar ve Kayapa gibi şehir merkezine uzak mahallerde de vergi ödemek isteyenler, mobil veznelerde nakit veya kredi kartı ile ödemelerini yapabilecek. İsteyen vatandaşlar ise Nilüfer Belediyesi’nin www.e-islem.net.nilufer.bel.tr / www.türkiye.gov.tr internet adresi üzerinden de vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla ödeme seçeneklerini kullanarak, vergilerini kolaylıkla internet aracılığıyla ödeyebilecekler.

7/24 FAST sistemi ile de kolay adres tanımı olan vergi numarası 1910025989 yazarak 100 bin TL’ye kadar olan vergiler ödenebilecek. Vatandaşlar ayrıca Nilüfer Belediyesi’nin 488666 numaralı posta çeki hesabına, Vakıfbank IBAN TR570001500158007293767737 (Alıcı : Nilüfer Belediye Başkanlığı) hesabına veya Halk Bankası bankolarından ve ATM’lerden de nakit olarak ödeme yapabilecek.

Nilüfer Belediyesi ayrıca mobil vezne aracılığıyla vatandaşların ayağına giderek ödemeleri kolaylıkla yapmalarını sağlıyor. 3 adet mobil vezne her gün farklı mahallelere giderek isteyen vatandaşların emlak ödemelerini yapmalarına fırsat sunacak.