Bazı haber sitelerinde yer alan "Et ve Süt Kurumu Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğini Görmezden Geliyor" iddiası üzerine kurumdan yazılı açıklama yapıldı.ANKARA (İGFA) - Et ve Süt Kurumu (ESK)'nun serbest piyasa kuralları dahilinde kırmızı et piyasasını düzenleyici ve destekleyici tedbirlerle kırmızı ette fiyat istikrarının oluşmasına katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, dış tedarik karkas et sözleşmelerin tamamının Bakanlık tarafından onaylanmış kesimhanelerle yapıldığının altı çizildi.

Hiçbir şekilde aracı tedarikçilerden alım yapılmadığını belirten ESK; açıklamasında, "Kesim öncesi canlı hayvan muayenesi, helal kesim, kesim hijyeni, et muayenesi, karkas derecelendirme, damgalama, soğutma, yükleme ve soğuk zincirin sağlanması gibi tüm prosesler hem Bakanlık hem de Kurumumuz veteriner hekimlerinin denetim ve yönetiminde gerçekleşmektedir. Yurt dışında kesilen tüm hayvanların karkas etlerinden alınan numuneler akredite laboratuvarlarda mikrobiyolojik analizlere tabi tutulmaktadır. Aynı karkas etlerden yurt içi girişlerinde de Bakanlığımız tarafından kontrol muayenesi için tekrar numune alınmakta ve akredite laboratuvarlarda mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Gıda güvenirliği ve halk sağlığı açısından gerekli önlemlerin tamamı eksiksiz bir şekilde alınmakta olup, gıda denetim hizmetlerinde ve tüketici geri dönüşlerinde bugüne kadar hijyen standartlarına aykırı herhangi bir bildirim veya vaka tespiti söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

“Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği”nde bahsi geçen 6 gün, Bakanlık tarafından onaylı ve kayıtlı işletmelerde kıyma üretimi yapıp; son kullanma tarihi belirlenmiş, paketli ve ambalajlı şekilde perakende satış noktalarına kıyma satan et işleme tesisleri için GEÇERLİ" olduğunun altı çizilen açıklamada, "Perakende satışın yapıldığı kasap reyonlarında ise karkas etten veya kemiksiz etten günlük ihtiyaca göre hazırlanan et ürünleri satılmaktadır. Kurumumuz da PERDER üyesi marketlere kıyma değil karkas et tedarik etmektedir. Söz konusu marketler gıda mevzuatına uygun olarak reyonlarında et ve et ürünleri satışı yapmaktadır. PERDER üyesi marketlerde tüketiciye sunulan ESK kıyma, ilgili mevzuat hükümleri gereğince tüketicinin talebi sonrası anlık olarak karkas etten üretilerek satılmaktadır. Sonuç olarak, ilgili yönetmelikte yer alan 6 günlük süre kasap reyonu olan bu marketlerdeki et ürünlerini KAPSAMAMAKTADIR" denildi.

Kurumdan ayrıca, tüketicinin sağlıklı ve uygun fiyattan ete ulaşması için yapılan çalışmalarımız, tüm aşamalarıyla Bakanlığımızın ilgili kurumları tarafından denetlendiğini, hem üreticiyi, hem de tüketiciyi koruyarak et ve et ürünlerini son tüketiciye kadar piyasaya arz etmeye ve fiyat istikrarı için gerekli tüm tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceklerini vurgulandı.