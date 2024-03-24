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1999 yılında Beyaz eşya tedarikçisi olarak iş hayatına atılan firmanın bugün elektrik sektöründe 200’den fazla çalışanı ile 20’den fazla ülkede 100’den fazla beyaz eşya üreticisine hizmet verdiği öğrenildi.

Merkezi İstanbul’da bulunan Nova Elektrik İpsala’da 150-200 kişinin çalışacağı fabrikayı kurmak üzere 10 dönüm arazinin sözleşmesini OSB yönetimi ile imzaladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sevgili ile NOVA Elektrik A.Ş. arasında imzalanan sözleşmeye göre firma 10 Dönüm arazi üzerinde yakın zamanda fabrikasını kurup İpsala’dan 150-200 kişiyi çalıştırmayı planlıyor.

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