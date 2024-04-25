Bazı basın yayın organlarında yer alan “Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan kişiler, ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek.” iddiası, manipülasyon içerdiği açıklandı.ANKARA (İGFA) - Uyku apnesi tanısı konan kişilerin, ehliyet alamayacağı iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslar; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiğinin altı çizilirken, "Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ve gündüz uyuklama hâli tespit edilen kişilerin, tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.