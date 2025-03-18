Omuz ağrısı, günlük yaşamda basit hareketleri bile zorlaştırarak hayat kalitesini düşüren yaygın bir sağlık sorunudur. Özellikle masa başında çalışanlar, ağır yük taşıyanlar ve sporcuların sıklıkla karşılaştığı bu problem, zamanında müdahale edilmediğinde kronikleşerek kalıcı hasarlara yol açabilir.BURSA (İGFA) - Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, omuz ağrısının nedenlerini, tedavi yöntemlerini ve korunma yollarını anlattı.

Omuz Ağrısının Yaygın Nedenleri

Omuz ağrısının birçok sebebi olabileceğini belirten Op. Dr. Özgür Oktay Nar, en sık karşılaşılan nedenlerin kas ve tendon problemleri olduğunu vurguladı. Op. Dr. Nar, "Omuzun en hassas yapılarından biri olan rotator manşet kasları (omuz hareketlerini sağlayan kas grubu), özellikle tekrarlayan hareketler sonucu yıpranarak yırtılmalara yol açabiliyor. Ayrıca omuz sıkışma sendromu olarak bilinen durumda, tendonların omuz ekleminde sıkışması nedeniyle ağrı ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkabiliyor" dedi.

İleri yaş grubundaki hastalarda ise eklem kireçlenmesinin en sık karşılaşılan nedenlerden biri olduğunu belirten Nar, "Zamanla omuz ekleminde meydana gelen aşınmalar, ağrı ve sertlikle kendini gösterir. Travmalar, düşme ya da darbeye bağlı kırıklar da uzun süren omuz ağrılarına yol açabiliyor. Bunun yanı sıra, halk arasında ‘donuk omuz’ olarak bilinen adheziv kapsülit rahatsızlığı da omuz hareketlerini kısıtlayan ve günlük işleri yapmayı zorlaştıran bir başka yaygın problemdir" diye konuştu.

Erken Tanı ve Tedavi Yöntemleri

"Bazı vakalarda omuz ağrısının kaynağı aslında omuz olmayabiliyor" diyen Op. Dr. Nar, şöyle devam etti:

"Boyun fıtığı veya sinir sıkışmaları da omuza yayılan ağrılar yaratabilir. Tedavi yöntemleri ise ağrının kaynağına göre değişiklik gösterir. Hafif ve orta şiddetteki vakalarda omuzu zorlamaktan kaçınmak, fizik tedavi uygulamalarıyla kasları güçlendirmek faydalı olabilir. Ayrıca, non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID) ile ağrıyı azaltmak ve iltihabı kontrol altına almak mümkündür. Daha ileri seviyedeki rahatsızlıklarda PRP (Platelet Rich Plasma) veya kortizon enjeksiyonları gibi yöntemler tercih edilirken, tendon yırtıkları veya ileri düzey eklem kireçlenmelerinde cerrahi müdahale gerekebilir."

Omuz ağrısını önlemek için önerilerde bulunan Op. Dr. Nar, “Ergonomik duruş alışkanlıkları geliştirin. Günlük egzersizlerle omuz kaslarını güçlendirin. Tekrarlayan hareketlerden kaçının, molalar verin. Ağır yük taşırken doğru teknikleri kullanın” diye konuştu.

Omuz ağrısının uzun süre devam etmesi, gece uykularını bölmesi veya günlük aktiviteleri kısıtlaması durumunda mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Özgür Oktay Nar, erken tanı ve doğru tedaviyle omuz ağrılarının büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğini belirtti.