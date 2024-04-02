Ordu Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçeler ile kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjleri lale ve sümbüllerle süslüyor. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte mevsime uygun lale türleri ile yapılan bu çalışma görsel bir şölen sunuyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il genelinde yürütülen peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artması ile peyzaj çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Ordu’yu çiçek bahçesine dönüştürüyor. Kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde yapılan peyzaj çalışmalarında değişik desenler ve farklı materyaller kullanılarak vatandaşların göz zevkine hitap eden çalışmalar ortaya çıkarılıyor.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN ORTAYA ÇIKIYOR

Ordu genelinde şehir estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle görsel bir şölen sunuyor. Bu kapsamda birçok ilçede kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjler ile vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda peyzaj çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevsimlik lale soğanlarını toprakla buluşturuyor.

LALE VE SÜMBÜL SOĞANLARI TOPRAKLA BULUŞUYOR

Vatandaşların sıklıkla kullandığı sahil şeridi, park bahçe ve karayolu üzerindeki kavşak ve refüjlerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler yaklaşık 400 bin adet lale ve sümbül soğanlarını toprakla buluşturuyor. Yapılan bu çalışmalarla Ordu’nun güzelliklerine güzellik katılıyor.