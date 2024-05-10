İsrail Refah'a kapsamlı bir saldırı hazırlığında ancak bir taraftan aracılar üzerinden uzun süredir devam eden ateşkes ve esir takası görüşmeleri söz konusu. Netanyahu geçtiğimiz günlerde esir takası gerçekleşse de gerçekleşmese de Refah'a saldırı olacağını açıkladı. “Bu durumda çatışmaların sona erme ihtimali var mı?” sorusunu Filistinli Aktivist-Yazar Muin Naim Herkes Duysun için yanıtladı.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İsrail işgal güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılarda 35 bine yakın insan hayatını kaybetti. En az 10 bin kadar insanın hala enkaz altında olduğu ve naaşlarına ulaşılamadığı iddia ediliyor. Son aylarda ateşkes ve esir takası görüşmeleri de aracılar üzerinden devam ediyor. Ancak İsrail ve özel olarak Netanyahu'nun uzlaşmaz tavrı müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi önündeki en büyük engel olarak duruyor. Hamas'ın çatışmaların tamamen durmasını talep ediyor.

İsrail işgal güçleri ise Hamas elindeki rehinelerin kurtarılmasının ardından saldırılara kaldığı yerden devam etme niyetinde. Bu durum anlaşmayı imkansız kılıyor. Refah'a gerçekleşmesi olası saldırının gölgesinde Hamas-İsrail anlaşmasından sonuç çıkma ihtimalinin olup olmadığı sorusunu Filistinli Aktivist-Yazar Muin Naim Herkes Duysun için cevapladı.

NETANYAHU ANLAŞMA YA DA ATEŞKES İSTEMİYOR

Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde esir takası görüşmelerinden olumlu bir sonuç alınsa dahi Refah'a saldırının gerçekleşeceği açıklamasını değerlendiren Muin Naim, "Netanyahu'nun bu açıklaması onun anlaşmayı istemediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Netanyahu kendi kamuoyuna anlaşmaya ve müzakareye hazır olduğu mesajını vermeye çalışıyor. Netanyahu sadece İsrail kamuoyuna Hamas elindeki esirleri kurtarmak adına anlaşma masasında olduğu imajını çiziyor. Ancak İsrail basınına sızan bilgilerden gördüğümüz kadarıyla Netanyahu müzakere heyetine 'gizli kaynak' adı altında bizzat kendisi anlaşmanın gerçekleşmemesi adına bilgi sızdırıyor." dedi.

“NETANYAHU ANLAŞMAYA VARMAZSA TEK GÖRECEĞİ ŞEY DİRENİŞTİR”

Netanyahu'nun tek amacının koltuğunu korumak ve zaman kazanmak olduğunu ifade eden Muin Naim, "Esir takası olsa da olmasa da saldıracağız diyen bir kişinin anlaşma niyeti de yoktur. Siz karşı tarafa anlaşma sonrasında sana saldırmaya kadınlarını, çocuklarını ve sivillerini katletmeye devam edeceğiz derseniz karşı taraf yani Hamas'ta tabii ki anlaşmaya varmayacaktır. Anlaşmaların nihai amacı ateşkes ve barışa ulaşmaktır.

Netanyahu bu tavrıyla anlaşmayı bozan taraf olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Netanyahu bir taraftan Filistinlileri masaya çağırıyor, diğer taraftan da saldırı tehditleriyle onları yormak ve direncini kırmak istiyor. Fakat Filistin direnişinin Netanyahu'nun bu politikasının farkında olduğunu düşünüyorum. Filistin direniş örgütleri anlaşma sürecinde zaman zaman yaptığı operasyonlarla elinin boş olmadığını, anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde İsrail'in karşılaşacağı tek şeyin direniş olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.