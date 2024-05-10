Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ev sahipliğinde; Albert Yetkin'in yazdığı "Tina ile Boncuk Kitabı"nın söyleşi ve imza günü düzenlendi.Van Gazetesi / VAN (İGFA) - Söyleşiye; Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Atacan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşması yapan Van TSO Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Atacan, oda olarak her zaman kültür-sanat etkinlilerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Atacan şunları söyledi: “Bugün yazarımız Albert Yetkin’in Tina ile Boncuk çocuk kitabının söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yapıyoruz. Böyle bir ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Oda olarak bu tür kültür ve sanat etkinliklerine destek veriyoruz. Desteklerimiz ve katkılarımız bundan sonrada devam edecek. Bu etkinliğin güzel geçmesini temenni ediyorum.”

“ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE ETKEN YARATACAK”

Ardından konuşan yazar Albert Yetkin ise kitabı hakkında bilgileri paylaştı:

Yetkin, “Yedinci sınıftan beri kitap yazıyorum. 13.’üncü eserim olan Tina ile Boncuk Kitabı’nın bugün söyleşi ve imza gününü düzenliyoruz. Şu an 300’den fazla davetlimiz var salonda. Tina ile Boncuk Kitabı, çocukların büyüyüp gelişmesi için etken yaratacak ve çocukların daha iyi gelişip eğitimine yardımcı olacak bir kitap. Tina ile Boncuk Kitabı’nda birçok maceralar var. Bu maceraları yaşamak için de Tina ile Boncuk’un kahramanıyla bir arada okumalarını isteriz. Bu kitap 1 ve 4. sınıfta eğitim gören çocuklara hitap ediyor. Kitabımızın 3’üncü baskısına girdik. Türkiye geneli dağıtımı gerçekleştiriliyor ve Türkiye’nin birçok ilinde satışı devam ediyor. Bugün burada olan ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Etkinlik; Albert Yetkin’in minik öğrencilere imzalı kitabını hediye etmesi ile son buldu.