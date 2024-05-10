Orbay Spor’un alt yapısından, TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursa Yıldırımspor'a ve ardından İzmir Altınordu FK’ ya transfer olan 2010 doğumlu genç yetenek Arif Poyraz Koçoğlu U14 Milli Takımımızın kadrosunda yer aldı.BURSA (İGFA) - Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U14 Takımı sporcularından Arif Poyraz Koçoğlu ve 3 takım arkadaşı, U14 Milli Takımımızın İspanya ile oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edildi.

U14 Millî Takımımızın geçtiğimiz Çarşamba günü İspanya ile oynadığı özel maçta sahaya çıkan Arif Poyraz, yetenekleri ve arkadaşlarıyla olan uyumuyla maçı izlemeye gelen gözlemciler, yorumcu ve seyirciler tarafından tam not aldı.

"ARİF POYRAZ TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ"

Altınordu Futbol Akademisi'nin Türk Futbolu için gelecek vaat eden futbolcuları arasında gösterilen Arif Poyraz Koçoğlu, oynadığı futbolla göz doldururken yorumcular genç yetenek için;

"Arif Poyraz, gerek futboluyla gerekse de sahaiçi duruşuyla U14 Milli Takımımızın en iyi oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Büyük yetenek. Arda Güler'in Real Madrid'e gidişi ve oynadığı futbol hepimizi gururlandırdıysa Arif Poyraz'ın da Arda'nın izinden giderek Türk ve Dünya futboluna damga vuracağına olan inancımız tamdır. " değerlendirmesinde bulundular.

Yorumcular, Arif Poyraz'ın Türk futbolunun geleceği olacağını ve kariyer yönetimini doğru planlayarak kendisine her türlü desteğin verilmesi gerektiğini vurguladılar.