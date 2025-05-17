Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Gürgentepe ilçe merkezi dahil olmak üzere Işıktepe, Çatalağaç, Yurtseven, Okcabel, Tepeköy, Muratcık, Cumhuriyet ve Akören Mahallelerini kapsayan ilave içme suyu hattı çalışmasına başladı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Gürgentepe ilçe merkezi dahil olmak üzere Işıktepe, Çatalağaç, Yurtseven, Okcabel, Tepeköy, Muratcık, Cumhuriyet ve Akören Mahallelerini kapsayan ilave içme suyu hattı çalışmasına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin il genelinde sürdürdüğü içme suyu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yaz mevsiminde suyun yetersiz kaldığı ve yoğun kullanım nedeniyle de kesintilerin meydana geldiği bölgelerde çalışmalarını sürdüren ekipler bu kapsamda su kaynaklarında çalışma yapıyor.

GÜRGENTEPE’YE İLAVE İÇME SUYU HATTI

Vatandaşların su ihtiyaçlarının kesintisiz devam etmesi için gece-gündüz çalışma yapan ekipler, geçtiğimiz yıllarda su kaynaklarında oluşan arızalar ve kuraklık nedeniyle kesintilerin yaşandığı Gürgentepe ilçesine ilave içme suyu çalışmalarına başladı. Toplam 2025 metre uzunluğunda yapılacak içme suyu hattı çalışmaları ile ilçe merkezi dahil olmak üzere, Işıktepe, Çatalağaç, Yurtseven, Okcabel, Tepeköy, Muratcık, Cumhuriyet ve Akören Mahalleleri bu hizmetten yararlanmış olacak. Geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalarda ekipler 600 metrelik bölümde çalışmalarını tamamladı.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesinin 19 ilçede sürdürdüğü içme suyu yatırımları hız kesmeden devam ediyor.