Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Kent Konut A.Ş., yeni bir konut projesini hayata geçiriyor. “Kent Konut Kartepe Evleri”nin ihalesi 16 Haziran’da yapılacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut A.Ş.’nin güvencesiyle Kartepe’ye bir yeni konut projesi daha kazandırıyor. Kartepe ilçesinde daha önce “Sağlıkkent Konutlarını” inşa eden Büyükşehir bu kez “Kent Konut Kartepe Evleri” projesiyle konforlu yaşam imkânı sunacak.

PROJE 12 BLOK VE 144 DAİREYİ KAPSIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut A.Ş., kente değer katacak yeni bir konut projesini daha hayata geçiriyor. Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi’nde yaklaşık 16.800 metrekarelik alanda inşa edilecek olan “Kent Konut Kartepe Evleri” projesi 12 blok ve 144 daireyi kapsıyor. Bu dev projenin ihalesi 16 Haziran Pazartesi günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

KONFORLU YAŞAM İMKÂNI SUNACAK

Modern yaşam alanları sunacak olan bu yeni proje, Kent Konut’un kente kazandırdığı kaliteli ve erişilebilir konut üretme vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. Kent Konut Kartepe Evleri, hem konforlu yaşam imkânı hem de yatırım değeriyle bölgenin cazibe merkezi olmaya aday konumunda. Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi’nde bulunan 16 bin 800 m² alanda hayata geçirilecek proje, 12 blok ve 144 daireden oluşacak. “Kent Konut Kartepe Evleri” projesinin ihalesi 16 Haziran Pazartesi günü saat 15.00’te yapılacak.