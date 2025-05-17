Era Tarım Proje Mühendislik sponsorluğunda ve Eğitimci Yelda Baykız'ın sunumuyla düzenlenen "Gemlik Zeytininde Verim ve Kalite Zirvesi" Gemlik Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi. Bölgenin en önemli tarımsal değeri olan Gemlik zeytininin verimliliği, kalitesi ve uluslararası pazardaki konumu zirvenin ana gündem maddeleri oldu.TARIK ŞEKER

BURSA (İGFA) - Zirveye, Gemlik protokolü,STK'lar zeytin üreticileri, çiftçiler ve sektör temsilcilerinin yanı sıra ilçe halkı da ilgi gösterdi. Katırlı Zeytin Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak, Endüstri Mühendisi Serkan Yabeyli ve zeytin üreticisi Abdullah Başaran, sektörün mevcut durumu ve geleceği hakkında görüşlerini paylaştı.

Konuşmacılar, doğru tarım tekniklerinin ve modern üretim yöntemlerinin zeytin verimliliği üzerindeki etkisini vurgularken, iklim değişikliği, su yönetimi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları gibi kritik konulara da dikkat çektiler. Ayrıca, küresel pazarda Gemlik zeytininin rekabet gücünü artırmak için atılması gereken adımlar tartışıldı.

Panelde, verim ve kaliteyi artırmanın yanı sıra, markalaşma, coğrafi işaretleme ve ürün çeşitliliğinin önemi de ele alındı. Etkinlik, bölgedeki üreticilere yeni teknolojiler ve modern tarım uygulamaları konusunda önemli bilgiler sunarak, Gemlik zeytininin geleceği için umut verici bir platform oluşturdu.