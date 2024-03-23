Bir çok ilde emeklilere su faturalarında ve ulaşımda yüzde 20-25 indirim seçim vaadi gelirken, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çıtayı yükselterek yüzde 50 indirim vaadinde bulundu.ORDU (İGFA) - Ordu için dev yatırımların müjdesini vermeye hazırlanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemde toplumun her kesimine dokunmaya devam edecek. Geride kalan 5 yılda hayata geçirdiği yatırımlarla vatandaşları her alanda destekleyen yatırımların öncüsü olan Başkan Güler, yeni yatırımları hayata geçirerek Ordu’yu Türk Yüzyılının marka şehri yapmak hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

0-5 YAŞ ARASI BEBEĞİ OLAN ANNELERE MÜJDE

Toplumun her kesimine dokunan Başkan Güler anneler ve emeklileri de göz ardı etmedi. Daha öncesinde çalışan annelere kreş müjdesi veren Başkan Güler, Ordu’da ikamet eden 0-5 yaş arası bebeği olan annelere belediye otobüslerini ücretsiz yapacaklarını ve yeni doğum yapan annelere bez, mama ve süt desteği sağlayacaklarını açıkladı.

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ

Öte yandan 19 ilçenin tamamına kazandırılacak olan yaşlı bakım merkezleri ve ücretsiz imkanların sunulacağı yaşlı çınarlar lokaline ilaveten Ordu’da ikamet eden emeklilere su faturalarında yüzde 50 indirim, ücretsiz ulaşım, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yüzde 50 indirim müjdeleri verdi.