Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenleyeceği 1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü ile 19 Mayıs coşkusunu Osmangazi'nin caddelerine taşıyacak. Ünlü sanatçı Haluk Levent de yürüyüşe katılarak Bursalıların bayram coşkusuna eşlik edecek.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın dolu dolu kutlanması için hazırlıklarını tamamladı. 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni adı altında 17-19 Mayıs tarihleri arasında spor, müzik ve eğlence dolu bir program hazırlayan Osmangazi Belediyesi, bayram coşkusunu 7’den 70’e tüm Osmangazililere yaşatmak adına 1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü düzenliyor. 19 Mayıs Pazar günü saat 19.19’da Fomara Meydanı’ndan başlayacak olan yürüyüşe katılacak olan binlerce Bursalı, marşlar ve şarkılar söyleyerek Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Osmangazi Meydanı’na yürüyecek.

HALUK LEVENT DE YÜRÜYÜŞTE YER ALACAK

19 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00’da Osmangazi Meydanı’nda konser verecek olan ünlü sanatçı Haluk Levent de, 1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü’ne katılarak Bursalıların bayram coşkusuna ortak olacak. Yürüyüşün ardından Osmangazi Meydanı’nı dolduracak on binlerce Osmangaziliye konser verecek olan Haluk Levent, en sevilen şarkılarını ve marşları söyleyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını taçlandıracak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşku içerisinde kutlamak adına tüm Bursalıları, 1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü’ne davet etti.