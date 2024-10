Antalya Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 25 bin yolcunun seyahat ettiği Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde hijyenden taviz verilmeden her gün detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle üniversitelerin açıldığı dönemle birlikte yoğunluğun daha da arttığı Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde vatandaşların rahat hizmet alabilmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Hijyen standartlarının korunması için her gün otogarın her köşesi titizlikle temizleniyor. Hem yolcuların hem de otogar personelinin sağlığı ön planda tutularak, detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor.

GÜNLÜK BİN ARAÇ GELİYOR

Ulaşım A.Ş. Terminal Müdürü Erdal Dinçdemir, temizlik çalışmasının düzenli olarak yapıldığını söyledi. Dinçdemir “Yaz aylarında il ve ilçelerden terminalimize günlük bin araç geliyor. Günlük ortalama 25 bin kişilik bir yolcu giriş çıkışı oluyor. Her gün düzenli temizlikler yapılmakla birlikte akşam saatlerinde Otogarı dip bucak köpüklerle yıkıyoruz. İndirme ve bindirme peronlarında alanlarımız camlardan oluştuğu için belirli aralıklarla camların temizliğini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ağırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.