Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde mayıs ayı belediye meclis toplantısı, Cumhur İttifakı’nda suların durulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. MHP, CHP ve Yeniden Refah Partili (YRP) meclis üyelerinin imzasıyla sunulan otopark sorununa ilişkin ortak dilekçe, AK Parti ve MHP arasında ittifak uyumunun sorgulanmasına yol açtı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Özellikle MHP’li üyelerin, Nisan ayındaki encümen seçimlerinde CHP adaylarını desteklemesiyle gündeme gelen ittifak içi görüş ayrılıkları, otopark önergesiyle bir kez daha alevlendi. Meclise sunulan dilekçe, ilçe merkezindeki otopark yasağına itiraz içerirken; bu girişim, Cumhur İttifakı'nın yerelde ne denli kırılganlaştığını gözler önüne serdi.

15 DAKİKA PARK SERBESTİYDİ, YETMEDİ

Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda Pazaryeri İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan kararla, ilçe merkezinde araç parkı yasaklanmış; esnafların mağdur olmaması için alışveriş yapılan iş yerlerinin önüne 15 dakikalık park izni getirilmişti. Ancak bu düzenleme yeterli bulunmayınca, 5 meclis üyesi tarafından hazırlanan ortak dilekçeyle komisyon kararına itiraz edilmek istendi.

Toplantıda dilekçeyi gündeme taşıyan üyeler, Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in “İlgili birimlere ileteceğiz” açıklamasıyla dilekçenin mecliste oylanması gereken değil, idari bir birime iletilecek dilekçe olarak algılandığını fark etti. Önerge gündeme alınmadan geçiştirildi.

CHP ve MHP’den konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Yeniden Refah Partisi Pazaryeri İlçe Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi:

"Oylaması dahi yapılmadı. Bu önergenin gündeme alınmaması manidar. Takdir kamuoyunun."

CUMHUR İTTİFAKI YERELDE SINAVDA

Mecliste yaşanan bu gelişmeler, MHP'nin zaman zaman muhalefet partileriyle paralel adımlar atması nedeniyle "Cumhur İttifakı Pazaryeri’nde çatırdıyor mu?" sorusunu beraberinde getirdi. Yerel düzeydeki bu kırılmaların, genel siyasete etkisinin olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.