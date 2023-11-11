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Sanatseverleri, Antoine de Favray’nin 18. yüzyılda tuvale resmettiği “İstanbul Panoraması”nın içinde üç boyutlu bir gezintiye çıkaran dijital deneyim videosu, bu yaklaşımıyla sanatı bilinçli farkındalık ile buluşturuyor. Tuvalden dijital platforma taşınan, eşsiz detaylarla dolu bu sanat eserinin içinde meditasyon müzikleri eşliğinde keyifli bir gezintiye çıkan sanatseverler, 18. yüzyıl İstanbul’una ait ayrıntıları incelerken içlerinde uyanan duyguları da keşfetme fırsatı buluyor. Ekranlarından yüzyıllar öncesinin İstanbul manzarasına üç boyutlu bakarken ses ve meditatif müzik eşliğinde zihinsel bir yolculuğa çıkmak isteyenler, İstanbul Panoraması'na Farkındalıkla Bakış videosunu Pera Müzesi YouTube kanalından ücretsiz izleyebiliyor.