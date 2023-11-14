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Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup’ta 15 Kasım Çarşamba günü saat 21.00’de Norrkoping ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak İsveç’e gitti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı, FIBA Europe Cup E grubundaki 5’inci maçının hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde tamamladı.

Norrkoping Dolphins ile 15 Kasım Çarşamba günü saat 21.00’de karşılaşacak olan yeşil-beyazlı takım İsveç’e gitti. Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden ve Manisa’nın tanıtılmasına da katkısı olan kupada hedef bir zafer daha kazanmak olacak. Yeşil-beyazlı takım, maçı kazanması durumunda gruptan çıkmaya çok yaklaşacak.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Uzun bir maratonda iki kulvarda birden mücadele ediyoruz. Uzun zamandır haftada iki maç yapıyoruz. Şanssız sakatlıklar da yaşadık. Ancak, rekabetçi kimliğimiz ile mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki gruptan çıkacağız. Takımımıza ve teknik heyetimize bu maçta başarılar diliyorum. Ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.