PTT AŞ tarafından “Dünya Çevre Günü (İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 2 Haziran 2025 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, "Dünya Çevre Günü (İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı)" konulu 35 TL (65 x 105 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Kırklareli PTT Müdürlüğü/KIRKLARELİ adresinde "Dünya Çevre Günü (İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı) 02.06.2025 KIRKLARELİ" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.