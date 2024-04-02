Rekabet Kurulu'nun 24 Ocak 2024 tarihli kararı uyarınca ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Rekabet Kurulu, ABC Deterjan'a uzlaşma ile sonuçlanan soruşturmada yaklaşık 4,6 milyon TL para cezası verdi.

Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Rekabet Kurulunun 21.03.2024 tarihli ve 24-14/290-119 sayılı kararı ile kabul edilmesiyle birlikte soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.

Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini kabul edilirken, soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulanarak ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 4 milyon 635 bin 94 lira 32 kuruş idari para cezası verildi.