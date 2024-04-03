Nevşehir Belediyesi mehteran takımı, dün gece marşlar eşliğinde sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırdı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin ardından dün gece Nevşehirlilere bir sürpriz yaptı. Arı’nın, Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Nevşehir Belediyesi Mehteran Takımı Nevşehirlileri sahura mehter marşları ile uyandırdı.

Cadde ve sokaklarda yürüyen mehter takımının marşları, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı. Sokakta mehter takımını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla video kaydı yaptı.

Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı, ramazan ayı boyunca her gece farklı bir mahallede mehter marşı ile vatandaşları sahura kaldırmayı sürdürecek