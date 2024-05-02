Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şehrin belli noktalarında kendilerini SASKİ personeli olarak tanıtan, kimlik ve İBAN numarası isteyen kişilere ilişkin şikayet tarafımıza ulaşmıştır. Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir biriminde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır” denildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “Kendilerini SASKİ çalışanı olarak tanıtan ve vatandaşların şahsi bilgileri ile birlikte İBAN numaralarını isteyen şahıslara ilişkin şikayet tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine SASKİ Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir biriminde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor; benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz” ifadelerine yer verildi.