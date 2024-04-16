Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün haksız ve hukuka aykırı yer değiştirme işleminin iptal edilmesi için açtığı dava zaferle sonuçlandı.SAKARYA (İGFA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, üyesi adına yapılan keyfi yer değiştirmeye karşı açtığı davayı kazandı.

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, davacının eski görev yerinde kalmasının kurum disiplinini bozacağına dair somut bir tespitte bulunmadığı ve gerekçeli karar verilmediği için yer değiştirme işleminin iptaline karar verdi.

Sendikanın Mevzuat ve Hukuk Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Bu kararla, idarenin eğitim çalışanlarının kariyer ve liyakatini göz ardı ederek keyfi bir şekilde yer değiştirme yapamayacağının altı çizilmiştir. Sakarya İdare Mahkemesi, hukukun üstünlüğünü ve adaletin gerçek anlamda tecellisini bir kez daha ispatlamıştır" denildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada ise Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerinin altı çizilirken, tüm eğitim çalışanlarının haklarını korumaya devam edecekleri belirtildi.