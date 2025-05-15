Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından miniklere sanat sevgisini aşılamak için Ofis Sanat Merkezi’nde düzenlenen buluşmalara bir yenisi daha eklendi.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Çocuk Sanat Atölyesi” projesi Sakarya’nın geleceği olan çocukları sanatla buluşturuyor, sanata dair yeteneklerini keşfetmelerine vesile oluyor.

SAÜ Vakfı Koleji öğrencileriRessam Devrim Erbil’in “Yatay Derinlik Sonsuza Dek Uçmak” adlı sergisini sanatın merkezi OSM’de gezdi.

Sanatla iç içe olunması hedeflenen etkinlikte çocuklar, serginin ardından boyama yaparak resimler çizdi.

Renkli anlara sahne olunan etkinlikte minikler rengârenk anlar yaşadılar. Yaptıkları resimleri Ressam Devrim Erbil’e ithaf eden minikler, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

OSM’de gösterimde olan sergi 28 Mayıs 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.