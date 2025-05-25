Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin yazılım alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği Genç Yazılımcı Proje Yarışması’nda “Oyun Geliştirici” etabı da tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ningençlerin yazılım alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği ödüllü Genç Yazılımcı Proje Yarışması’nın “Oyun Geliştirici” kategorisinde de yarışmalar sona erdi.

Sosyal Gelişim Merkezi’nde kurulan atölyede 14 ekip, üç gün süren yarışma boyunca tematik dijital oyunlar üretmek için yarıştı.

Oyun Geliştirici etabında, 14 farklı ekipten oluşan toplam 29 genç, belediye hizmetlerine yönelik temalar üzerine dijital oyunlar geliştirdi. Yarışma kapsamında belirlenen temalar arasında çevre temizliği, trafik yönetimi, su tasarrufu ve şehir planlama gibi konular yer aldı.

SU TASARRUFU İÇİN OYUN GELİŞTİRİYOR

Yarışmada ‘Su tasarrufu’ kapsamında bir oyun geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Serdivan Farabi Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Gezer, “Bu tür yarışmalar bize önemli tecrübeler kazandırıyor ve çok değerli deneyimler edinmemizi sağlıyor. Oyun ekibimizle birlikte 'su tasarrufu' temalı bir oyun geliştirmeye çalıştık. Amacımız, oyuncuları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek ve eğitici bir katkı sunmak. Hem eğlenceli hem de öğretici bir oyun ortaya koymak için çalışıyoruz” dedi.

Bu tarz yarışmanın devamını beklediğini söyleyen 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencisi Semih Taha Aksoy, “Benim oyunum, karbon ayak izini azaltmaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir proje. Oyunda, çeşitli görseller ve içeriklerle kullanıcıları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Daha önce farklı şehirlerde benzer yarışmalara katılmıştım, ancak bu etkinliğin Sakarya’da düzenlenmesi beni ayrıca heyecanlandırdı. Çünkü burada daha önce bu tarz bir yarışma deneyimim olmamıştı. Devamının gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.