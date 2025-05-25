İzmir Bornova'da Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde çocuklar, gençler ve aileler bilimle buluştu.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde 2025 Bahar Dönemi Katılım Belgesi Töreni düzenlendi. Bilim Kulüpleri ve ilk kez açılan Python Programlama Atölyesi’ne katılan toplam 177 öğrenciye katılım belgesi verildi. Törende konuşan Başkan Ömer Eşki, merkezin kuruluş hikâyesini anlatarak emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinlikte Ege Üniversitesi öğrencilerine de gönüllü katkılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi.

Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi / Genç Kaşifler Bilim Evi’nde 2025 Bahar Dönemi Katılım Belgesi Töreni renkli görüntülere sahne oldu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin katılımıyla gerçekleşen törende, Bilim Kulüpleri ve Python Programlama Atölyesi’ne katılan öğrencilere katılım belgeleri, projeye destek veren Ege Üniversitesi öğrencilerine ise teşekkür belgeleri verildi. Program boyunca çocukların heyecanına aileleri de ortak oldu.

BAŞKAN EŞKİ: “BİR TUĞLA DEĞİL, BİR HAYAT MERKEZİ”

Törenin açılışında konuşan Başkan Ömer Eşki, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nin kuruluş hikâyesinden bugüne uzanan yolculuğunu anlattı. 2010 yılında Bornova Belediyesi personeli olarak görev yaptığı dönemi hatırlatan Başkan Eşki, şu ifadeleri kullandı: “2010 yılıydı. Ben 24 yaşında Bornova Belediyesi’nde personel olarak çalışıyordum. Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır belediye başkanıydı ve buranın açılışını yapmıştık. Burası yanlış hatırlamıyorsam Türkiye’deki üçüncü bilim merkeziydi. Temel amacımız çocuklara fizik, kimya, biyoloji, matematik ve astronomiyi sevdirmekti”

Başkan Eşki, özellikle Mevlana ve Yunus Emre mahallelerinde yaşayan kadınların ve çocukların bu merkez sayesinde hayatın içine daha çok dâhil olduklarını vurgulayarak, “Bu bina sizler olmazsanız sadece bir beton yığını olur. Ama sizlerin varlığıyla, çocuklarınıza öğrettiklerinizle, evlerinize taşıdığınız bilgilerle burası çok güzel bir yer hâline geldi. Çocuklarına bir kelime öğretebilmek için seferber olan annelere, buraya yıllardır emek veren eğitmenlerimize ve organizasyonu sürdüren ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

165 ÇOCUK BİLİMLE TANIŞTI, 23 ÜNİVERSİTELİ DESTEK VERDİ

10 Mart – 17 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Bilim Kulüpleri etkinliklerine ilkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 165 öğrenci katıldı. 10 hafta boyunca süren bilim temelli atölyelerde öğrenciler fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim alanlarında uygulamalı eğitim aldı. Ege Üniversitesi’nden 23 lisans öğrencisi ise “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında eğitmen asistanlığı yaparak, hem çocuklara destek oldu hem de kendi hazırladıkları bilimsel içerikleri uygulama fırsatı buldu.

PYTHON ATÖLYESİ'NDE İLK MEZUNİYET

Bu yıl ilk kez açılan Python Programlama Atölyesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası araştırmacılara yönelik temel programlama eğitimi verildi. Python dilinin yapısı ve veri bilimine giriş konularını içeren 10 haftalık programı 12 katılımcı başarıyla tamamladı.