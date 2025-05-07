Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğasını, ağaç sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla önemli bir adım daha attı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğayı,ağaçların sağlığını ve güvenliğini korumak için önemli bir adım attı. Envanterine “Elektrik Sensörlü Sonik Ağaç Tomografi Cihazı” kazandıran Büyükşehir, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında, parklarında ve yeşil alanlarında bulunan ağaçların sağlıklı olup olmadığını bu ileri teknoloji cihazla detaylı şekilde kontrol edecek.

Bu cihazla öncelikli olarak şehrin sembolü olan merkezdeki ıhlamur, çınar, dişbudak ve atkestanesi ağaçlarıyla ilgili tespitler yapılacak.

AĞAÇ TOMOGRAFİ CİHAZI ENVANTERE EKLENDİ

Şehrin doğasını geleceğe güvenle taşımak isteyen Büyükşehir Belediyesi’nin envanterine ‘Elektrik Sensörlü Ağaç Tomografi Cihazı’ kazandırıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin en işlek cadde ve sokaklarında, parklarında ve yeşil alanlarında bulunan ağaçları bu ileri teknoloji cihazla detaylı şekilde kontrol edilecek, doğanın tomografisini çekecek.

Bu cihaz sayesinde dışarıdan sağlıklı görünen ancak böcek, bakteri, mantar veya buna benzer çeşitli sebeplerle içten çürümeye başlayan ağaçlar tespit edilerek tedavi altına alınacak.

Şehrin dört bir yanında gerçekleştirilecek taramalarla ağaçların durumu, sağlık verileri ve uygulanan tedavi süreçleri kayıt altına alınacak veadeta Sakarya’da yeşilin röntgeni çekilecek.

Taramalarda kent içi peyzajında sıkça kullanılan ıhlamur, çınar, dişbudak ve at kestanesi gibi ağaçlaröncelikli olarak gündeme alınacak. Şehrin merkezinde bazıları asırlık ve bazıları da onlarca metre yüksekliğinde olan, Sakarya’nın sembolü olan bu ağaçların geleceği cihaz sayesinde garanti altına alınacak.

Sakarya Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, “Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alanlarımızı korumak ve geliştirmek için teknolojik altyapımızı güçlendiriyoruz. Son olarak bünyemize kattığımız ağaç tomografi cihazıyla, yaşlı ağaçlarımızın iç yapısını analiz ediyor, çürüme ve hasar tespitlerini bilimsel verilerle yapıyoruz. Rehabilite edilebilecek ağaçları koruyor, risk oluşturanları ise güvenli şekilde değerlendiriyoruz. Daha güvenli, daha sağlıklı ve daha yeşil bir Sakarya için çalışıyoruz çünkü bu şehir hepimizin” diye konuştu.