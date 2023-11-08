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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz öncülüğündeki AK Parti Sakarya heyetiyle birlikte yatırım programına alınan "SAÜ-Çarşı Tramvay Hattı" projesi için Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaret için Ankara'ya gitti. Bir süre önce yatırım programına alınan "SAÜ Kampüsü-Çarşı Hattı" tramvay projesi üzerinde yoğun çalışma yürüten Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret eden Başkan Yüce, Sakarya'nın önemli bir ihtiyacına cevap verildiği için minnet duygularını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ile Ak Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever eşlik etti.

Başkan Yüce, yapılan ziyarette "birlik ve beraberliğe" vurgu yaparak projenin hayata geçirilmesi adına emeği geçen Bakan Uraloğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a ve AK Parti heyetine özel teşekkürlerini iletti.

Bu projeyle Sakarya ulaşımda yepyeni bir sayfa açılacağını ve standartları üst seviyeye taşıyacaklarını kaydeden Başkan Yüce "İnşallah birlik ve beraberlik içinde, vatandaşımızla el ele verip Sakarya'mızı güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

Sakarya heyeti daha sonra tramvay projesiyle ilgili hazırlanan dosyayı Bakan Uraloğlu'na takdim ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.