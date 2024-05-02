Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Yeşil Geleceği Kazanarak Keşfet” projesi kapsamında Erasmus programıyla Sakarya’ya gelen 45 yabancı öğrenciye düzenledikleri gezi programıyla şehrin cennet köşelerini keşfetme imkânı sundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinden ve yurt dışından gelen misafirlerine şehri tanıtıp turizme ivme kazandırmak için çalışmalarına hız kazandırıyor.

YEŞİLİ KAZANARAK KEŞFET

Bu kapsamda Avrupa'dan Erasmus programıyla gelen 45 yabancı öğrenci, Sakarya Valiliği’nin düzenlediği uluslararası “Yeşil Geleceği Kazanarak Keşfet” (Wasting Green Future by Earning) projesi kapsamında şehirde misafir ediliyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı görevlileri, öğrencilere yeşilin ve mavinin yeryüzündeki en güzel örneklerinden biri olan şehrin cennet köşelerini tanıtmak için bir gezi programı organize etti.

YABANCI ÖĞRENCİLER HAYRAN KALDI

Sakarya'nın doğal güzelliklerini tanıtıp, gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlayan projenin bir parçası olan Büyükşehir, bu organizasyonla dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin memnuniyetini kazandı.

Gezi kapsamında öğrenciler Sapanca Gölü’nün muhteşem manzarasını, tek parça halinde dünyanın en büyük su basar ormanı olan Acarlar Longozu’nun doğa harikası güzelliğini, Karadeniz’in incisi Karasu sahillerini ve şehrin yemyeşil cennet köşelerini keşfetti.

TURİZME CAN KATIYOR

Öğrenciler, proje kapsamında Sakarya’nın doğal güzelliklerini keşfederken aynı zamanda çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği konusunda bilinçlendirildi. Büyükşehir’in yürüttüğü bu çalışmalar sayesinde her yıl binlerce turist, dünyanın bir ucundaki ülkelerden turistik ziyaret için Sakarya’ya geliyor.