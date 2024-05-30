Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arifiye ve Sapanca SAMEK kurslarında yıl boyu farklı sanat dallarında eğitim gören 774 kursiyer tarafından hazırlanan 1043 eser görücüye çıktı. Yıl boyunca ise 3 binden fazla eser kursiyerlerin ellerinde hayat buldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yıl sonu sergi heyecanı devam ediyor.

İKİ HARİKA SERGİ

Sapanca ve Arifiye kurs merkezinde dönem boyunca farklı sanat dallarında eğitim gören kursiyerler, yeteneklerini konuşturarak birbirinden güzel eserler icra etti. 774 kursiyer yıl boyunca 2 kurs merkezinde, 17 farklı branşta aldıkları eğitimi, harika bir sergiyle taçlandırdı.

3 BİN 129 ESER

Ahşap boyama, giyim, nakış, tığ şiş örücülüğü, cam altı boyama, çini, amigurimi, makrome, sepet örücülüğü, takı tasarımı, resim, kırkyama, iğne oyası, dekoratif örtü dikimi, el nakışları, tel kırma ve çeyiz atölyeleri alanlarında alanında kazanılan tecrübe birbirinden güzel 3 bin 129 eser hazırlandı.

Sapanca ve Arifiye SAMEK’lerde açılan yıl sonu sergilerini 1043 eser süsledi. El emeği göz nuru eserler, kurdele kesimi sonrası görücüye çıktı. Yüzlerce katılımcı SAMEK’in iftiharı olan ürünleri inceledi, her birine hayran kaldı.

Sergi açılışlarına Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin’in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi takvimi

SAMEK’lerde Karaman, Ozanlar, 32 Evler ve Güneşler merkezlerinde yıl boyu hazırlanan eserlerden oluşan sergi ise 4 Haziran Salı günü saat 14.00’da Karaman SAMEK’te açılacak.