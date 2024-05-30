İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 2020 yılının Temmuz ayında hayata geçirilen Anne Kart uygulaması ile 675 bin anne 159 milyon kez ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden faydalandı. İSTANBUL (İGFA) - Annelerin sosyal hayata katılımını artırma ve aile ekonomisine katkıda bulunma hedefi ile İBB tarafından hayata geçirilen Anne Kart projesi sayesinde bugüne kadar toplamda 675 bin anne 159 milyon kez ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden faydalandı.

0-4 yaş arası çocuğu olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı annelere toplu ulaşımda ücretsiz tarife uygulayan Anne Kart uygulamasından, şu an aktif olarak 348 bin anne faydalanmaya devam ediyor.

SON BİR YILDA ANNE KART İLE 57 MİLYON ÜCRETSİZ GEÇİŞ SAĞLANDI

2023 Mayıs - 2024 Mayıs tarihlerini kapsayan son bir yılda ilk kez kart başvurusu, kayıp ve yenileme ile beraber 146 bin 114 Anne Kart verildi. Son bir yıl içerisinde 348 bin aktif Anne Kartlı toplam 57 milyon kez toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlandı.

NASIL ANNE KART SAHİBİ OLUNUR?

İlk kez başvuru yapacak olan anneler, https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden online olarak başvurularını yapabiliyor.

Kayıp ve yenileme işlemlerinin yanı sıra ilk başvuru işlemleri için de nüfus cüzdanı aslı ve son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafla en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi’ne şahsen gidilerek Anne Kart temin edilebiliyor.

Başvurunun, başvuru sahibinin eş ya da çocukları tarafından yapılması durumunda her iki kişinin de (kart sahibi ve başvuru yapan kişi) kimlik aslını ibraz etmesi gerekiyor.