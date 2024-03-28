BIST100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 51'i geriledi.İSTANBUL (İGFA) - Dün gün içinde yine yüksek volatilite sergileyen BIST100 endeksi, kazanımlarını koruyamadı ve günü yüzde 0,01 azalışla 8807 puandan kapattı.

Mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. BIST100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 51'i geriledi.Türk Hava Yolları, Petkim, Türkiye İş Bankası (C), Aselsan ile Yapı ve Kredi Bankası çok işlem gören hisse senetleri oldu. Endekste 9000 direncinin aşılıp aşılamayacağı takip edilecek. Ana destek olarak ise 8700 seviyesi öne çıkıyor.

Sektör kaynaklarından derlenenlere göre bugün yurt içinde PPK özetleri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de 4Ç23 büyüme, PCE ve işsizlik maaşı verileri takip edilecek.

ABD GSYH büyümesinin %3,2 seviyesinde teyit edilmesi, PCE'nin ise yıllık bazda yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'a yükselmesi bekleniyor. Yarın ABD piyasaları kapalı olacak.

Endeksin güne alıcılı başlamasını beklentiler arasında.